إثارة الـ5 أهداف تكتب ثاني انتصار لـ دجلة في الدوري بالفوز على سموحة

بعد انتظار دام لأربع مباريات حقق وادي دجلة انتصاره الثاني في الدوري وتلك المرة فاز فريق المدرب تاكيس جونياس على سموحة.

وحل دجلة اليوم الأربعاء ضيفا على سموحة في ملعب المكس لملاقاته في إطار الجولة 12 من الدوري.

سجل أهداف المباراة لدجلة كل من محمد هلال ورفيق كابو ورجب عمران في الدقائق 4 و70 و86.

فيما جاءت أهداف سموحة رونالد وانجا ومحمد كوفي في الدقائق 17 و74.

وبتلك النتائج وصل رصيد دجلة إلى تسع نقاط يحتل بهم المركز الـ17 وقبل الأخير في الدوري بعدما خاض 12 مباراة.

أما سموحة فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السابع وخاض عدد المباريات ذاته.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بقوة من دجلة وفي الدقيقة الرابعة مررة إيزهاكو يعقوبو الكرة من ركلة حرة إلى محمد هلال الذي سدد بيمناه لتسكن شباك الهاني سليمان ويتقدم لفريقه.

بدأ سموحة يستفيق وفي الدقيقة 17 أرسل ناصر ماهر عرضية من الناحية اليسرى حولها وانجا برأسية قوية في الشباك ليدرك التعادل لفريق المدرب حسام حسن.

وسدد حسام حسن كرة قوية عقب دقيقتين مرت بجوار مرمى دجلة بقليل.

ورد محمد هلال بتسديدة قوية من ركلة حرة ارتطمت بحائط الصد وخرجت الكرة إلى خارج الملعب.

وفي الشوط الثاني مر رفيق كابو من الهاني سليمان وراوغ الهاني سليمان وسقط أرضا مطالبا بركلة جزاء لكن لم يحتسب أي شيء.

وسدد ناصر ماهر ومحمد نادي مرتين لكنهما فشلا في تسجيل هدفا ثانيا.

واستفاق دجلة وهدد مرمى سموحة في الدقيقة 68 بتسديدة من أحمد سعيد تصدى لها الهاني سليمان وسدد اللاعب الكرة المرتدة إليه مجددا مرت بجوار المرمى.

وما هي إلا دقيقتين فقط وراوغ محمد هلال مدافع سموحة كريم يحيى ومرر إلى رفيق كابو الذي سدد بيسراه في الشباك ليعلن تقدم دجلة.

لكن كعادة دجلة في استقبال الأهداف في الربع الأخير من مبارياته، أربع دقائق فقط كانت كافية لسموحة ليدرك التعادل بعد عرضية من الناحية اليسرى من ناصر ماهر وحولها محمد كوفي برأسية في الشباك.

حاول كلا الفريقين تسجيل هدفا ونجح دجلة في الدقيقة 88 في تسجيل الهدف الثالث عن طريق رجب عمران الذي راوغ مدافع وحارس سموحة وسدد في الشباك ليعلن انتصار فريقه.

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