الزمالك: رغبة كارتيرون تحسم موقف كاسونجو من القيد.. أمامنا حتى نهاية يناير

قال أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، إن وضوح موقف كابونجو كاسونجو لاعب الفريق من قيده في القائمة لما تبقى من الموسم من عدمه، يترتب على مدى رغبة باتريس كارتيرون مدرب الفريق في ضمه.

كابونجو كاسونجو النادي : الزمالك الزمالك

وصرح أمير مرتضى للموقع الرسمي لنادي الزمالك قائلا: "كابونجو كاسونجو لاعب على ذمة الزمالك، ويؤدي حاليا تدريباته مع الفريق للحفاظ على مستواه".

وأضاف "اللاعب يتدرب بموافقة الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون".

وأتم "وضوح موقف اللاعب من القيد في قائمة الفريق سيترتب على مدى رغبة كارتيرون في ضمه، ما تزال هناك فرصة حتى نهاية الشهر لحسم الأمر".

كابونجو تدرب للمرة الأولى مع فريق الزمالك هذا الموسم في 31 ديسمبر الماضي، بعد رغبة من كارتيرون في أن يحافظ اللاعب على لياقته البدنية.

وخرج اللاعب المنتمي للكونغو الديموقراطية من قائمة الزمالك للموسم الحالي ولم يحسم النادي مصيره بعد.

كاسونجو صاحب الـ25 عاما انتقل للوداد المغربي معارا مطلع الموسم، إلا أن عدم قيده تسبب في فسخ عقد الإعارة مع العملاق المغربي سريعا في شهر سبتمبر الماضي.

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