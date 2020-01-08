مران الزمالك - راحة لعبد الغني وطارق حامد.. وتدريبات إضافية لـ شيكابالا وكاسونجو

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 12:47

كتب : FilGoal

محمد عبد الغني - الزمالك - الأهلي

استمرت راحة محمد عبد الغني مدافع فريق الزمالك من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء بسبب معاناته من الإجهاد.

ومنح الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون اللاعب راحة لليوم الثالث على أن ينتظم في مران غدا بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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كما حصل طارق حامد على راحة من المران بسبب تواجده مساء أمس في الغردقة لحضور حفل الاتحاد الإفريقي (كاف) لجوائز الأفضل.

وكان طارق حامد من المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية والتي حصدها الجزائري يوسف البلايلي.

بينما أدى محمود عبدالرازق "شيكابالا" والكونغولي كابونجو كاسونجو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات إضافية خاصة في نهاية المران اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية.

وخضع الثنائي لتدريبات بدنية ثم الركض حول الملعب بعدها فقرة خاصة بالتسديد على المرمى.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول جلسة مطولة مع محمد أسامة طبيب الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

وحضر الجلسة كل من أمير مرتضى المشرف العام على الكرة وعمرو المطراوي أخصائي التأهيل، وذلك للاطمئنان على الحالة الطبية لبعض اللاعبين والنظام التأهيلي لهم.

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