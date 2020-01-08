أوليفر كان يعد بالتخلي عن العصبية بعد الانضمام لمجلس إدارة بايرن

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 12:20

كتب : FilGoal

أوليفر كان

وعد أوليفر كان حارس بايرن ميونيخ التاريخي بالتخلي عن العصبية بعد تعيينه في مجلس إدارة النادي البافاري.

وقال أوليفر كان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أن العاطفة أمر هام للغاية. لطالما كانت جزءًا من شخصيتي عندما كنت لاعبًا، وأعتقد أن الآلاف من جماهير بايرن يشاركونني الأمر ذاته".

وأضاف "في المجال الإداري، يتعين على المرء أن يحافظ على هدوئه وأن يتعامل مع مختلف الأمور بتعقل أكثر، لذلك سأحافظ على هدوئي في غرف الاجتماعات".

أخبار متعلقة

صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" صلاح يتوج بجائزة جديدة في ليفربول سكاي: بعد لوكاكو وسانشيز.. إنتر يتفاوض لضم أشلي يونج رغم الفوز في أولد ترافورد.. جوارديولا: لم نحسم التأهل للنهائي بعد

وعن الضغط الواقع عليه في مهمته الجديدة أوضح "هكذا تكون طبيعة العمل في بايرن ميونيخ، وأنا أعرف ذلك جيدًا من خلال لعبي للنادي لمدة 14 عامًا".

وواصل "أدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي وأعلم جيدًا أن الجماهير تنتظر منا الكثير، لذلك لا يمثل هذا الضغط مشكلة كبيرة بالنسبة لي".

وأكمل "تحضرني الآن مقولة لأحد مدربي بايرن قال فيها (أي شخص يوقع على عقد مع بايرن ميونيخ، فعليه أن يدرك أهمية هذا الحدث) أعتقد أن هذه المقولة تلخص الأمر برمته إلى حد كبير".

طالع أيضا

ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

حكيمي أفضل لاعب شاب في إفريقيا

بلايلي أفضل لاعب في بطولات إفريقيا للأندية

صلاح يقود تشكيل إفريقيا المثالي لعام 2019

الجزائر أفضل منتخب في إفريقيا وهدف محرز الأجمل

بيراميدز يزيد أوجاع الإسماعيلي في الدوري

بايرن ميونيخ أوليفر كان

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول - بسبب أفضلية الإقامة.. الأهلي يستمر في هراري ويسافر ليلة مباراة بلاتينيوم 16 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية – المدرب الرابع هذا الموسم.. الشهيدي مديرا فنيا لـ بيلا 20 دقيقة | مصر
تشكيل ريال مدريد - خماسي وسط لمواجهة فالنسيا في السوبر الإسباني 28 دقيقة | أوروبا
كالتشيو ميركاتو: أستون فيلا يسعى لضم حارس ميلان 35 دقيقة | أوروبا
صراع الصفقات - يونايتد يراقب وضع دي بيك وزياش مع أياكس 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر – إنبي يواجه (0) - (0) الاتحاد السكندري.. التعادل مستمر 52 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر 3 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 4 ملف - الأفضل في إفريقيا.. جائزة لمصر وصلاح في التشكيل المثالي وماني ملك القارة

قد ينال إعجابك