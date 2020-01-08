في الدرجة الثانية.. رسميا - سمير كمونة مدربا لـ جمهورية شبين

أعلن مجلس إدارة نادي جمهورية شبين برئاسة أحمد الخشن، تعاقده مع سمير كمونة نجم الأهلي السابق خلفا لمحمد الرشيدي.

وقاد سمير كمونة خلال الموسم الجاري فريق المنيا، لكنه رحل عنه في الأسبوع الثالث بعد حصد نقطة وحيدة من ثلاث مباريات.

وتولى الرشيدي تدريب جمهورية شبين خلال الدور الأول، حقق ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات وتعرض للخسارة في ثلاث مواجهات.

ويستعد جمهورية شبين لانطلاق مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري الدرجة الثانية، إذ سيواجه بتروجيت على ملعبه ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من المسابقة.

وتعادل الفريقان سلبيان في الدور الأول على ملعب بتروجيت.

ويتكون الجهاز الفني لجمهورية شبين حاليا، من سمير كمونة كمدرب وهيثم حسين مدرب عام وعلي سالم مدرب مساعد وعدلي محجوب مدرب حراس.

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