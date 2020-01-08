صلاح يتوج بجائزة جديدة في ليفربول

توج محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة جديدة في ناديه، وهي جائزة الهدف الأجمل خلال شهر ديسمبر الماضي.

الهدف الرائع الذي سجله صلاح في شباك سالزبورج بدوري أبطال أوروبا من زاوية مستحيلة نال عدد الأصوات الأكبر ليفوز بالجائزة.

وتغلب صلاح بهدفه على التسديدة القوية من ترينت ألكسندر أرنولد في ليستر سيتي.

في المركز الثالث ، احتل هدف ديفوك أوريجي الثاني في إيفرتون ، بينما حقق هدف روبرتو فيرمينو في مرمى فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية المركز الرابع.

هدف صلاح الأول في لقاء واتفورد حقق المركز الخامس.

النجم المصري خسر جائزة أفضل لاعب في إفريقيا التي نالها مرتين متتاليتين لصالح زميله السنغالي ساديو ماني يوم الثلاثاء.

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