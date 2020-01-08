كرة طائرة - كينيا تهزم الكاميرون وتضعف آمال منتخب سيدات مصر في التأهل لطوكيو

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 11:38

كتب : FilGoal

منتخب مصر السيدات - الكرة الطائرة

اقترب منتخب سيدات كينيا للكرة الطائرة من حسم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد الفوز على الكاميرون في مباراة مثيرة.

وفاز منتخب كينيا بثلاثة أشواط مقابل شوطين (25-16، 23-25، 25-21، 23-25، 15-11).

ويتبقى لمنتخب كينيا مباراة وحيدة أمام منتخب نيجيريا أحد أضعف فرق التصفيات، وفوز كينيا يعني تأهله مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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ويلعب منتخب سيدات مصر أمام الكاميرون في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء في ثالث مباريات التصفيات.

وتغلب منتخب سيدات مصر على نيجيريا بعد الخسارة من كينيا في المباراة الافتتاحية.

وينفرد منتخب كينيا بالصدارة برصيد 8 نقاط يليه الكاميرون 7 نقاط، ولعب كل منهما ثلاث مباريات، بينما يحل المنتخب المصري ثالثا برصيد 3 نقاط من مباراتين فقط.

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