كرة طائرة - كينيا تهزم الكاميرون وتضعف آمال منتخب سيدات مصر في التأهل لطوكيو

اقترب منتخب سيدات كينيا للكرة الطائرة من حسم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد الفوز على الكاميرون في مباراة مثيرة.

وفاز منتخب كينيا بثلاثة أشواط مقابل شوطين (25-16، 23-25، 25-21، 23-25، 15-11).

ويتبقى لمنتخب كينيا مباراة وحيدة أمام منتخب نيجيريا أحد أضعف فرق التصفيات، وفوز كينيا يعني تأهله مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويلعب منتخب سيدات مصر أمام الكاميرون في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء في ثالث مباريات التصفيات.

وتغلب منتخب سيدات مصر على نيجيريا بعد الخسارة من كينيا في المباراة الافتتاحية.

وينفرد منتخب كينيا بالصدارة برصيد 8 نقاط يليه الكاميرون 7 نقاط، ولعب كل منهما ثلاث مباريات، بينما يحل المنتخب المصري ثالثا برصيد 3 نقاط من مباراتين فقط.

طالع أيضا

ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

حكيمي أفضل لاعب شاب في إفريقيا

بلايلي أفضل لاعب في بطولات إفريقيا للأندية

صلاح يقود تشكيل إفريقيا المثالي لعام 2019

الجزائر أفضل منتخب في إفريقيا وهدف محرز الأجمل

بيراميدز يزيد أوجاع الإسماعيلي في الدوري