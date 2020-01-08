صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد"

علق محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر على فوز زميله في الفريق ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وتوج ماني بجائزة أفضل لاعب للمرة الأولى في مسيرته في الحفل الذي أقيم في مصر أمس الثلاثاء.

وكتب صلاح عبر "إنستجرام" مهنئا ماني "هنيئا لك يا أخي".

صلاح عبر ستوري إنستجرام "مبروك يا أخي" ⚽🔴 pic.twitter.com/6t2ZEKptGy — FilGoal (@FilGoal) January 7, 2020

كما علق صلاح على فوز مصر بجائزة أفضل اتحاد الكرة بسخرية ونشر صورة لنجلته مكة وعلق عليها "وجائزة أفضل اتحاد تذهب إلى ...." دون الإشارة لأي شيء آخر.

محمد صلاح عبر ستوري انستاجرام "وجائزة أفضل اتحاد تذهب إلى ..... " pic.twitter.com/qCsRo8hRII — FilGoal (@FilGoal) January 7, 2020

في الوقت ذاته علق رياض محرز لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر على فوز ماني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أهنئك يا ماني على جائزتك المستحقة وأعتذر لعدم قدومي".

وأضاف "لكن كان علي أن أبدأ التسجيل للمنافسة على جائزة 2020، أراك العام المقبل إن شاء الله".

يذكر أن صلاح ومحرز لم يحضرا للحفل، وشارك الأول في مران ليفربول الذي أقيم في وقت الحفل.

أما محرز فسجل هدفا في انتصار سيتي على مانشستر يونايتد 3-1 في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في المباراة التي أقيمت وقت الحفل في ملعب أولد ترافورد.

Congratulations to Sadio for his trophy well deserved 🙏🏼 and sorry I couldn't come but I had to start scoring for the 2020 trophy 😘😂 see you next year inch'Allah 🇩🇿 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/AdomL38DoE — Riyad Mahrez (@Mahrez22) January 7, 2020

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