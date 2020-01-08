قائمة الأهلي - استمرار غياب الشحات وضم كهربا.. فايلر يضم 21 لاعبا لمواجهة بلاتينيوم

ضم ريني فايلر المدير الفني للأهلي 21 لاعبا لقائمة فريقه التي تسافر بعد قليل إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد بلاتينيوم يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري الأبطال.

وأعلن الأهلي ضم حسين الشحات للقائمة قبل إعلانه إزالة اسمه لاستمرار إصابته.

وغاب الشحات عن المباراتين الماضيتين في الدوري المصري ضد مصر للمقاصة ونادي مصر.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى : شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول.

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجايي.

خط الهجوم : مروان محسن - وليد أزارو - محمود عبد المنعم "كهربا".

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