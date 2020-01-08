السلحدار: الإسماعيلي حقق طفرة في 9 مباريات تحت قيادتي

أبدى أدهم السلحدار المدير الفني للإسماعيلي رضاه عن الفترة التي قضاها مع الفريق، واختتمها بالخسارة أمام بيراميدز 0-1 مساء الثلاثاء في الجولة 12 من بطولة الدوري.

وصرح السلحدار عبر قناة تايم سبورتس "لقد تغير شكل الفريق، وحدثت طفرة في المستوى، أؤكد أنها ليست المأمولة ولكن مقبولة في ظل ضيق الوقت وضغط جدول المباريات".

وأضاف "لقد لعب الفريق تحت قيادتي في 9 مباريات، كانت مباراة المقاولون الأسوأ، وحققنا الفوز في 4 مباريات وخسرنا 3 مرات منهم ضد الأهلي رغم الأداء القوي، وتعادلنا مرتين أمام طنطا بعد يومين من تولي المسؤولية، والوقت لم يسعفني في العمل مع اللاعبين ثم تعادل غريب أمام إنبي".

وواصل "أتمنى أن يكون القادم أفضل تحت قيادة المدرب الفرنسي الجديد للفريق، سنقدم تقريرا شاملا له عن كل لاعب مميزاته وعيوبه وإصاباته ومشاكله بحيث يكون لديه فكرة كاملة وكأنه كان متواجدا في الفترة الماضية".

وعن الخسارة أمام بيراميدز، ختم أدهم السلحدار تصريحاته "أهدرنا أكثر من فرصة محققة، وبيراميدز سجل هدفه من خطأ وحيد".

ويحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

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