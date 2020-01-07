تشاتشيتش: ما تدرب عليه اللاعبون ساهم في الفوز على الإسماعيلي

أبدى الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز سعادته على تطبيق أفكاره الهجومية في الفوز على الإسماعيلي في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

بيراميدز فاز بفضل هدف دودو الجباس في الدقيقة 80 بعدما حل بدلا من الغاني جون أنتوي.

الكرواتي قال عقب نهاية اللقاء: "المباراة كانت جيد، هناك فرص عديدة من الجانبين وفي النهاية استطعنا الفوز وأشكر دودو الجباس على الهدف".

وتابع في لقاءه مع "أون سبورتس": "الفريق لعب بشكل جيد اليوم، خاصة المهاجمين لعبوا بشكل جيد للغاية".

وأتم المدير الفني لمنتخب كرواتيا السابق "التوفيق كان رفيقنا في إحراز الهدف، وأبارك على الفوز وهذا ما تدرب عليه اللاعبين وساهم في الفوز".

بيراميدز ارتقى مركزين بعد الفوز للمركز الخامس برصيد 19 نقطة بينما ظل الإسماعيلي في المركز الـ 11 برصيد 14 نقطة.



























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