حلم طوكيو - طائرة.. رجال مصر يتفوقون في الافتتاح على الجزائر

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 23:18

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - كرة طائرة

افتتح منتخب مصر تصفيات إفريقيا لرجال الكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو بالفوز على الجزائر بنتيجة 3-1.

المنتخب المصر تفوق في الشوطين الأول والثاني بنتيجة 25-18، و25-17 ثم فاز المنتخب الجزائري بالشوط الثالث بنتيجة 25-21.

وحقق المنتخب المصر الفوز في الشوط الثالث وحسم اللقاء بنتيجة 25-20 في الشوط الرابع.

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منتخب غانا انسحب من المشاركة في البطولة لذلك تم احتساب فوز تونس على غانا بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

تصفيات طوكيو 2020:

رغم إقامة تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو في مصر وقلة عدد المشاركين (5 منتخبات فقط) إلا أن المنتخب المصري ينتظره مواجهات صعبة.

وتأتي صعوبة المواجهات بسبب نتائج الفراعنة أمام تلك المنتخبات في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

حقق منتخب مصر المركز الرابع في بطولة إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت في شهر يوليو الماضي، بينما حققت تونس اللقب على حساب الكاميرون وخطفت الجزائر البرونزية.

وخسر الفراعنة أمام الكاميرون في دور المجموعات بنتيجة 3-0، قبل أن يخسر من تونس 1-3 في نصف النهائي وبنفس النتيجة من الجزائر في تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي بطولة كأس العالم الأخيرة والتي أقيمت في اليابان بأكتوبر الماضي ورغم تحقيق منتخب مصر مركز أفضل من تونس، إلا أن نسور قرطاج تفوقوا على الفراعنة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما.

ويعتبر منتخب غانا أضعف المنتخبات المشاركة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو، إذ أنه لا يملك تاريخ يذكر في اللعبة.

جدول المباريات:

الأربعاء 8 يناير

مصر × غانا (الساعة 5 مساء)

تونس × الكاميرون (الساعة 8 مساء)

الخميس 9 يناير

الجزائر × الكاميرون (الساعة 5 مساء)

مصر × تونس (الساعة 8 مساء)

الجمعة 10 يناير

الكاميرون × غانا (الساعة 5 مساء)

تونس × الجزائر (الساعة 8 مساء)

السبت 11 يناير

الجزائر × غانا (الساعة 5 مساء)

الكاميرون × مصر (الساعة 8 مساء)

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