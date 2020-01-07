6 طلبات من مرتضى منصور في اجتماعه بمسؤولي أندية ومراكز شباب

اجتمع مرتضى منصور رئيس الزمالك يوم الثلاثاء في مقر ناديه مع ممثلي أندية مصرية من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال مرتضى في تصريحات صحفية إن ممثلي الأندية الذين اجتمع بهم فوضوه لنقل مطالبهم للجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة.

وطلب مرتضى منصور 6 أشياء جاءت على النحو التالي:

- المطالبة بإقامة جمعية عمومية غير عادية طبقا لجدول الأعمال الآتي بمناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم التي سيتم إعدادها من الجمعية العمومية.

- تشكيل لجنة رسمية من الجمعية العمومية لجمع التفويضات من كل الأندية لبدء تنفيذ المطالب الخاصة باللوائح.

- تعديل لائحة الاتحاد والمسابقات وكل اللوائح الخاصة بلجان اتحاد الكرة.

- إبطال قرارات اللجنة الخماسية المعينة لإدارة الاتحاد بشأن نظام مسابقة كأس مصر 2019-2020 والقسم الثاني والثالث وما طرأ من قرارات تخالف لائحة النظام الأساسي.

– إبطال قرار اللجنة بشأن أي قرار للجنة المسابقات ولجنة الانضباط والأخلاق على مجالس إدارات الأندية وما ترتب عليها من قرارات.

– تحديد موعد 14 يناير بحد أقصى لجمع التفويضات من كل أندية الأقسام المختلفة وإخطار مسئولي الأندية التي لم تحضر جلسة اليوم.

وكانت اللجنة الخماسية المسيرة لاتحاد الكرة أوقفت مرتضى منصور 3 مباريات في 24 ديسمبر الماضي وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب هجومه على التحكيم.

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