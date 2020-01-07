أسوان يهدر فرصة الفوز الثاني في الموسم وبالتعادل مع الجونة

أهدر نادي أسوان فرصة الفوز أمام ضيفه الجونة ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء، وتعادل معه بنتيجة 1-1.

المباراة شهدت 3 ركلات جزاء، لكن لم يُسجل منها سوى ركلتين، سجل وأهدر لأسوان محمد الصباحي، وتعادل أحمد حمدي للجونة.

اشتعلت أجواء اللقاء مبكرا في الدقيقة 13 من عمر المباراة، بعد عرضية من يسار الملعب، اتجهت إلى داخل منطقة جزاء الجونة، ليحاول ثنائي من أسوان الحصول على الكرة ومدافع الجونة لكن الأخير تدخل بعنف ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح عبد العزيز إمام لاعب أسوان.

وسجل محمد الصباحي هدف اسوان الأول في الدقيقة 15 من نقطة الجزاء، قبل أن تعود مجريات اللقاء لتمريرات في وسط الملعب بين الفريقين.

وكاد أحمد حمدي أن يباغت أسوان في الدقيقة 47، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن مسعد عوض تصدى لها على مرتين.

واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية في المباراة لصالح أسوان بعد تدخل من أكرم توفيق ضد عبد العزيز إمام، لكن محمد الصباحي أهدر الركلة في الدقيقة 64 بعد تصدي محمود الغرباوي حارس الجونة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الجونة في الدقيقة 78 بعد تدخل من حسن النني لاعب أسوان ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه، ويسجل بعدها بدقيقة أحمد حمدي هدف التعادل من نقطة الجزاء.

وشهدت المباراة طرد حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة في الدقيقة 88 بعد الاعتراض على قرار لحكم المباراة.

وارتفع رصيد أسوان بعد هذا التعادل إلى 8 نقاط في المركز الـ17 فيما أصبح رصيد الجونة 12 نقطة في المركز الـ12.

ويعد هذا هو التعادل الثاني للجونة على التوالي والثالث في الدوري هذا الموسم، فيما يعد هذا هو التعادل الخامس لأسوان الذي لم يحقق الفوز سوى مرة وحيدة.

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