سيتي: محرز فضل عدم حضور حفل الأفضل في إفريقيا من أجل مواجهة يونايتد

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 17:48

كتب : FilGoal

ساديو ماني - رياض محرز - السنغال - الجزائر

أكد نادي مانشستر سيتي أن لاعبه رياض محرز لن يحضر حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا يوم الثلاثاء.

ويكشف الاتحاد الإفريقي "كاف" في حفله يوم الثلاثاء النقاب عن المتوج بجائزة أفضل لاعب في القارة خلال 2019، والتي يتنافس عليها محمد صلاح نجم مصر مع ساديو ماني ورياض محرز.

وأفاد سيتي في تغريدة عبر الحساب الرسمي على تويتر مساء الثلاثاء: "محرز فضل الاستمرار مع السماوي ليكون موجودا إذا احتاجه الفريق في الدربي".

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ويحل سيتي ضيفا على مانشستر يونايتد في دربي مانشستر بلقاء ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الثلاثاء.

وأضاف النادي في رسالة لمحرز "نتمنى لك فرحة مزدوجة اليوم في المباراة والحفل يا رياض".

ساديو ماني المحرز الأبرز على جائزة 2019 نافس عليها في المواسم الثلاثة الأخيرة لكن محرز توج بها في 2016 ثم حصدها النجم المصري محمد صلاح حصدها في 2017 و2018.

ويعلن كاف أيضا عن أفضل لاعب في بطولات الأندية والتي يتنافس عليها طارق حامد القلب النابض للزمالك مع أنيس البدري ويوسف بلايلي.

ويمنح كذلك جائزة لأفضل مدرب والتي يتنافس عليها الجزائري جمال بلماضي والسنغالي أليو سيسيه والتونسي معين الشعباني.

ويختار أفضل منتخب للرجال بين السنغال والجزائر ومدغشقر، وأفضل منتخب للسيدات بين الكاميرون وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وأفضل لاعب صاعد بين أشرف حكيمي المغربي وصامويل شوكويزي النيجيري وفيكتور أوزيمين النيجيري.

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