مرتضى: رفضت عرضا خياليا من تركيا لـ محمود علاء.. ولن نخوض السوبر في قطر

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه رفض عرضا تركيا للاستغناء عن محمود علاء لاعب الفريق، وشدد على رفضه مواجهة الترجي التونسي في قطر بالسوبر الإفريقي.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

وصرح مرتضى يوم الثلاثاء على هامش اجتماعه مع ممثلي أندية ومراكز شباب في مقر نادي الزمالك "وصل عرض خيالي من تركيا لاستغناء عن محمود علاء، لكن الزمالك رفض".

وشدد "قلت لو كان بملايين العالم سأرفض، لن يلعب أحد من الزمالك في دولة تعادي مصر".

وعن السوبر الإفريقي شدد منصور "وصل لنا خطاب من الاتحاد الإفريقي بإقامة السوبر في قطر. موقفي واضح وثابت لن ألعب في هناك".

وأتم مرتضى منصور تصريحاته "طلبت لعب المباراة في تونس ولكن تم رفض الأمر".

وكان الاتحاد الإفريقي قد حدد 14 من شهر فبراير المقبل لمواجهة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي في قطر.

ويرفض الزمالك حتى الآن إقامة المباراة في قطر ويطالب بنقلها إلى تونس بلد بطل دوري أبطال إفريقيا.

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