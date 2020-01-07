بلماضي: لا يهم فوزي بأفضل مدرب في إفريقيا.. الأهم تطور الجزائر

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 20:54

كتب : FilGoal

جمال بلماضي - مدرب الجزائر

لا يشغل جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر نفسه بالفوز بجائزة أفضل مدرب إفريقيا بقدر اهتمامه بتطور محاربو الصحراء وارتفاع مكانتهم في القارة الإفريقية.

وينافس بلماضي كل من أليو سيسيه مدرب السنغال ومعين الشعباني المدير الفني للترجي على جائزة افضل مدرب في إفريقيا في الحفل الذي يقام اليوم الثلاثاء في الغردقة.

وقال بلماضي لقناة "أون سبورت" قبل انطلاق الحفل: "لا يهم فوزي بالجائزة أو وضعي بل الأهم هو وضع المنتخب الجزائري في إفريقيا".

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وأضاف بلماضي "هذا ما يسعدني دائما ويجعلني أفتخر بأي شيء نحققه".

وعن منافسة رياض محرز لاعب سيتي ومنتخب الجزائر على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا قال بلماضي: "أتمنى أن يفوز بها".

وينافس محرز كل من ساديو ماني لاعب السنغال وليفربول ومحمد صلاح لاعب مصر وليفربول على الجائزة.

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