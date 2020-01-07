الأفضل في إفريقيا - ماجر لـ في الجول: تمنيت أن يسجل صلاح هدفا في نهائي دوري الأبطال

يجد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر صعوبة في توقع الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لقوة المنافسة بين محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي ساديو ماني النادي : ليفربول محمد صلاح النادي : ليفربول

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا الثلاثي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وزميله في الفريق ساديو ماني نجم منتخب السنغال. بالإضافة إلى النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال رابح ماجر لـFilGoal.com: "المنافسة قوية بين الثلاثي على جائزة الأفضل في إفريقيا، ومن الصعب توقع الفائز".

وتابع "ماني وصلاح لديهم الأفضلية في الفوز بالجائزة بعد تتويجهما بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، ولا يمكن نسيان محرز وفوزه بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب الجزائر، لذلك المنافسة متقاربة".

وعن غياب محمد صلاح ورياض محرز عن الحفل المُقام في الغردقة واصل "ليس لدي تعليق على غياب الثنائي ومن الممكن أن يكون غيابهم لأسباب شخصية تخصهم".

وتابع عن تحقيق صلاح لقب دوري الأبطال كثاني لاعب عربي يسجل ويتوج بلقب دوري الأبطال بعده "قبل نهائي دوري الأبطال تمنيت أن يسجل صلاح في شباك توتنام وأن يكسر غياب اللاعبين العرب عن التسجيل في النهائي ويتوج باللقب".

وأردف "لم يكن لدي مشكلة أن يسجل صلاح ويفوز بدوري الأبطال وكنت فخور بعدما أنهى الغياب العربي الذي أمتد لـ 30 عاما من التسجيل في نهائي دوري الأبطال، وتمنيت أيضا فوزه بلقب كأس العالم للأندية ووفّق في ذلك".

وأتم أسطورة الكرة الجزائرية بالحديث عن رياض محرز قائلا: "جوارديولا مدرب كبير وهو الوحيد الذي يختار التشكيل ومحرز لاعب كبير وساهم في إنجازات مانشستر سيتي حتى كلاعب بديل بدور مؤثر".

ويعد رابح ماجر أول لاعب عربي يسجل في نهائي دوري الأبطال ويقود فريقه للفوز، عندما قاد بورتو البرتغالي للفوز بالبطولة الأوروبية على حساب بايرن ميونيخ الألماني عام 1987.

video:1

طالع أيضا

جوارديولا يكشف سبب عدم حضور محرز لجوائز كاف

جمال الغندور يكشف سبب حديث الأندية عن مشاكل الحكام

أسوان والجونة يتعادلان

عرض تركي لمحمود علاء

6 طلبات من مرتضى منصور لاتحاد الكرة