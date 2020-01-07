حلم طوكيو - انطلاق تصفيات رجال الطائرة.. تعرف على تاريخ إفريقيا أولمبيا ومواجهات مصر الصعبة

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء تصفيات إفريقيا لرجال الكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو بمشاركة منتخب مصر.

ويشارك في التصفيات كل من منتخب مصر وتونس والجزائر والكاميرون وغانا في التصفيات المقامة حتى السبت 11 يناير في استاد القاهرة.

ويفتتح منتخب مصر مشواره أمام الجزائر في تمام الثامنة من مساء اليوم ويختتم مواجهاته باللعب ضد الكاميرون مساء السبت المقبل.

ويسعى الفراعنة للمشاركة في الأولمبياد للمرة الخامسة تاريخيا والثانية على التوالي بعد خوض منافسات دورة ألعاب ريو 2016.

تصفيات طوكيو 2020:

رغم إقامة تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو في مصر وقلة عدد المشاركين (5 منتخبات فقط) إلا أن المنتخب المصري ينتظره مواجهات صعبة.

وتأتي صعوبة المواجهات بسبب نتائج الفراعنة أمام تلك المنتخبات في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

حقق منتخب مصر المركز الرابع في بطولة إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت في شهر يوليو الماضي، بينما حققت تونس اللقب على حساب الكاميرون وخطفت الجزائر البرونزية.

وخسر الفراعنة أمام الكاميرون في دور المجموعات بنتيجة 3-0، قبل أن يخسر من تونس 1-3 في نصف النهائي وبنفس النتيجة من الجزائر في تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي بطولة كأس العالم الأخيرة والتي أقيمت في اليابان بأكتوبر الماضي ورغم تحقيق منتخب مصر مركز أفضل من تونس، إلا أن نسور قرطاج تفوقوا على الفراعنة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما.

ويعتبر منتخب غانا أضعف المنتخبات المشاركة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو، إذ أنه لا يملك تاريخ يذكر في اللعبة.

جدول المباريات:

غدا أولى مباريات تصفيات أولمبياد طوكيو 2020 لكرة الطائرة رجال المقامة في مصر، يتأهل صاحب المركز الأول فقط، إليكم المواعيد 🙌🔴 pic.twitter.com/2FP8ymmfAs — FilGoal (@FilGoal) January 6, 2020

الثلاثاء 7 يناير

تونس × غانا (الساعة 5 مساء)

مصر × الجزائر (الساعة 8 مساء)

الأربعاء 8 يناير

مصر × غانا (الساعة 5 مساء)

تونس × الكاميرون (الساعة 8 مساء)

الخميس 9 يناير

الجزائر × الكاميرون (الساعة 5 مساء)

مصر × تونس (الساعة 8 مساء)

الجمعة 10 يناير

الكاميرون × غانا (الساعة 5 مساء)

تونس × الجزائر (الساعة 8 مساء)

السبت 11 يناير

الجزائر × غانا (الساعة 5 مساء)

الكاميرون × مصر (الساعة 8 مساء)

تاريخ المشاركات الإفريقية في الأولمبياد:

سبق لمنتخبات مصر وتونس والجزائر المشاركة من قبل في دورة الألعاب الأولمبية، بينما لم تشهد الأولمبياد من قبل تواجد الكاميرون أو غانا.

منتخب تونس أول فريق إفريقي يشارك أولمبيا وكان ذلك في دورة ميونيخ 1972، نسور قرطاج هم الأكثر مشاركة إفريقيا أيضا بـ 6 مشاركات سابقة أخرهم لندن 2012.

أما المنتخب المصري فشارك في 4 مرات من قبل أعوام 1984 و2000 و2008 و2016.

وتأهل الفراعنة لنسخة مونتريال 1976 ولكن بسبب مقاطعة دول إفريقيا للبطولة انسحب المنتخب المصري وقتها.

أما المنتخب الجزائري فشارك في نسخة وحيدة كانت في برشلونة 1992 ولم يتأهل منذ ذلك التوقيت.

وبعيدا عن الدول المشاركة في التصفيات الإفريقية، كان منتخب ليبيا قد سبق له التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في نسخة 1980.

طالع أيضا

مصير صلاح النهائي في حضور حفل الأفضل في إفريقيا

كواليس إصابة صلاح قبل كأس العالم

شكوى من رئيس لجنة الحكام ضد مرتضى منصور

عقوبات صارمة من لجنة الانضباط والأخلاق

من أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019؟ فينجر يُجيب