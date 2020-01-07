قلب الأسد "ملك إفريقيا".. طارق حامد يطير للغردقة لحضور حفل الأفضل

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 00:49

كتب : FilGoal

طارق حامد

يستعد طارق حامد نجم وسط الزمالك للسفر إلى مدينة الغردقة صباح يوم الثلاثاء لحضور حفل الأفضل في إفريقيا لعام 2019.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

قلب الأسد، كما تُحب أن تطلق عليه جماهير الزمالك، طارق حامد ينافس يوسف البلايلي نجم منتخب الجزائر وأهلي جدة الحالي والترجي السابق، وأنيس البدري نجم الترجي التونسي على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا.

وحصل طارق حامد على إذن من إدارة الزمالك والجهاز الفني للتواجد في مدينة الغردقة يوم الثلاثاء لحضور حفل الأفضل في إفريقيا.

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حفل أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 يقام في منطقة سهل حشيش في الغردقة مساء يوم الثلاثاء.

ودشنت جماهير الزمالك هاشتاج (#طارق_حامد_ملك_افريقيا) لدعم طارق حامد قبل حفل الأفضل في إفريقيا.

طارق حامد هو اللاعب الوحيد من الدوري المصري الذي استمر لمرحلة القائمة المختصرة الأولى، بعد أن ضمت القائمة الأولية زميليه محمود علاء، والتونسي فرجاني ساسي، ومواطن الأخير لاعب الأهلي علي معلول، قبل أن يستمر حامد للقائمة المختصرة الأخيرة.

ويعد ذلك ثاني ترشيح لحامد، الذي ترشح للقائمة الأولى لأفضل لاعب إفريقي في 2017.

حامد قاد الزمالك للفوز بلقب قاري غاب عن خزائن النادي منذ 2003، وترشح للجائزة المستحدثة هذا العام، مثله مثل مدربه السابق، السويسري كريستيان جروس، المدرب الحالي لأهلي جدة السعودي.

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