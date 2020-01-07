مانويل جوزيه: فايلر مدرب رائع ويقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 00:27

كتب : FilGoal

مانويل جوزيه - فايلر

أشاد مانويل جوزيه الأسطورة التدريبية السابقة لـ الأهلي بما يقدمه المارد الأحمر تحت قيادة السويسري ريني فايلر.

وقال جوزيه: "أتابع الأهلي وأرى إن الفريق يقدم أداءً جيدا في بطولة إفريقيا وكذلك في بطولة الدوري".

وأضاف في تصريحاته مع قناة أون سبورت "أعتقد إن الأهلي سيحقق بطولة إفريقيا هذا الموسم إذا أقيم النهائي في القاهرة".

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وعن فايلر، قال جويه: "فايلر مدرب رائع ويقدم مستويات مميزة مع الأهلي".

وتابع "فايلر يقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي من إنجازات".

وأتم "أعتقد إن فايلر سيصبح نسخة جديدة من مانويل جوزيه".

السويسري ريني فايلر قاد الأهلي في 16 مباراة حتى الآن.

ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة مع فايلر إلا مرة وحيدة فقط أمام النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

بينما انتصر المارد الأحمر في 15 مباراة تحت قيادة فايلر ولم يتعادل في أي مناسبة.

وسجل الأهلي تحت قيادة فايلر 41 هدفا واهتزت شباك الفريق 6 مرات فقط.

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