زميله يكشف: بعض فرق كرة القدم الأمريكية حاولت ضم أداما تراوري

كشف المغربي رومان سايس لاعب وولفرهامبتون أن زميله أداما تراوري كان في طريقه للعب كرة القدم الأمريكية وترك كرة القدم التقليدية.

أداما تراوري لفت الأنظار له هذا الموسم بسبب ضخامة بنيته الجسدية، وتسجيل الأهداف في مرمى الكبار.

وقال سايس في تصريحات لراديو مونت كارلو: "أرى تراوري يوميا، لأننا نتدرب في الجيمانزيوم معا".

وأضاف مازحا "ربما يملك صالة جيمانزيوم خفية في بيته، ولكن خلال التدريبات لا أراه يحمل أي أوزان".

وواصل "قلت له ذات مرة إنه يركض مثل لاعبي كرة القدم الأمريكية. فأخبرني أن بعض الفرق في الولايات المتحدة حاولت ضمه وإقناعه بترك كرة القدم التقليدية، وذلك عندما كان يلعب في برشلونة".

تراوري ذو الأصول المالية، وُلد في مقاطعة كتالونيا، وبدأ مسيرته مع برشلونة عام 2004 في عمر الثامنة، وخاض 4 مباريات مع الفريق الأول ما بين 2013 حتى رحيله عام 2015.

ويمتاز تراوري بقوته البدنية الهائلة التي أرجعها إلى عوامل وراثية بقوله: "لا أتدرب بأوزان ثقيلة، من الصعب تصديق ذلك، ولكني لا أتدرب بأوزان. إنه أمر وراثي. أتدرب، لكني أكتسب العضلات سريعا للغاية".

وسجل تراوري 5 أهداف في 31 مباراة خاضها مع ولفرهامبتون هذا الموسم، ليكون أفضل أعوامه رقميا.

ولفرهامبتون يحتل المركز السابع بالدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.

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