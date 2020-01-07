إكرامي: العتاب لـ صلاح مقبول.. تمنيت حضوره حفل الأفضل تجنبا للغط قد يؤثر عليه

قال شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر إن عتاب محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول على عدم حضور حفل اختيار الأفضل في إفريقيا 2019 والمقام في الغردقة مقبول، كما أنه تمنى حضوره تفاديا للغط الذي يخشى أن يؤثر على تركيزه فيما تبقى من الموسم.

وكتب إكرامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "عدم حضور نجم عالمي، حفل لن يتم تتويجه فيه، حتى لو مقام في بلده هو أمر كروي بحت ليس له أي أبعاد أخرى، وحدث من قبل مع كثير من اللاعبين فهو حزن بشري طبيعي على مجهود تمنى اللاعب أن يكافأ عليه".

وأضاف "استضافة مصر للحفل يجعل شيء من العتاب مقبول، لكن الهجوم الشديد على اللاعب وانتهاز الفرصة لتحويل الأمر إلى مقارنات مع غيره ومزايدات على دعم بلده، شيء غير مفهوم وغير مبرر وغير مقبول".

وواصل "لاعب الكرة مهما علا شأنه ونجمه، ففي النهاية هو بشر، لا يمكن أن يتحلى بالمثالية دائما".

وأتم "ظهور صلاح في الحفل مع علمه بعدم التتويج هو قمة الروح الرياضية التي لا يمكن أن تكون ميزانا للحكم مع العلم أنني تمنيت حضوره تفاديا لهذا اللغط الذي أخشى أن يؤثر على تركيزه فيما تبقى من الموسم".

عدم حضور نجم عالمي حفل لن يتم تتويجه فيه حتي لو مقام في بلده هو امر كروي بحت ليس له أي ابعاد اخري حدث من قبل مع كثير من اللاعبين فهو حزن بشري طبيعي علي مجهود تمني اللاعب ان يكافأ عليه، — SherifEkramy (@SEkramyofficial) January 7, 2020

مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قال لـFilGoal.com في وقت سابق إن محمد صلاح لن يتواجد في حفل الأفضل لعام 2019. (طالع التفاصيل)

ساديو ماني ينافس محترفنا المصري محمد صلاح زميله في ليفربول، إلى جانب الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

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