صلاح يتوج بجائزة أجمل أهداف العقد الأخير بـ ليفربول

توج نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أجمل أهداف الريدز في العقد الأخير.

وانتهي العقد الثاني من القرن الـ21، لكن صلاح احتاج لعامين ونصف فقط ليكون هداف الريدز في العشر سنوات الأخيرة، بينها العديد من الأهداف الرائعة.

الهدف الرائع الذي سجله صلاح في شباك توتنام اختير كأجمل هدف للفريق في عام 2018 ليتنافس مع الهدف الأجمل من كل عام بالعقد الأخير، ويفوز في النهاية بهدف العقد.

هدف مدهش من فيرناندو توريس في 2010 ثم 3 أهداف مذهلة من لويس سواريز في الأعوام الثلاثة التالية كانوا أبرز المتنافسين على الجائزة.

كما نافس دانييل ستوريدج وجوردن هندرسون وفيليبي كوتينيو بتسديدات بعيدة المدى، مع مقصية إيمري تشان وهدف ديفوك أوريجي التاريخي أمام برشلونة العام الماضي.

شاهد كل الأهداف المتنافسة.

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وتفوق هدف صلاح على هدف إيمري تشان في واتفورد (مايو 2017) والذي احتل المركز الثالث، وهدف ديفوك أوريجي في برشلونة والذي احتل الوصافة.

متفوقا على سواريز.. صلاح هداف العقد الأخير لـ ليفربول

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