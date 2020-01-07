ساري: أسعى لحل مشاكل وسط الملعب بيوفنتوس

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 14:21

كتب : FilGoal

دي ليخت - يوفنتوس

يؤمن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس بأن فريقه يعاني من مشكلة كبيرة في وسط الملعب، وذلك رغم تصدر الدوري الإيطالي بالشراكة مع إنتر.

يوفنتوس اكتسح كالياري برباعية مقابل لا شيء في الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي، كريستيانو رونالدو سجل ثلاثية "هاتريك" وصنع مرة ليتكفل وحيدا في إسقاط كالياري. (طالع التفاصيل)

وقال ماوريسيو ساري في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لعبنا 80 دقيقة على نفس المستوى الذي لعبنا به أول 45 دقيقة أمام أودينيزي، وسامبدوريا، ونابولي".

أخبار متعلقة

أوباميانج ينفي تقارير رحيله من أرسنال رئيس إنتر يتحدث عن إمكانية ضم إريكسن سولشاير: هزمنا سيتي الشهر الماضي وقادرون على تكرار ذلك مهاجم ليفربول يخضع للكشف الطبي مع سوانزي

وأضاف "قدم أرون رامسي وأدريان رابيو مباراة جيدة، يبحث رامسي عن الاستمرارية وقدم مباراة ممتازة من الناحية دفاعية، وقام رابيو بالمطلوب منه".

وشدد "أما الصعوبة الأكبر التي نواجهها في الوقت الراهن فتتمثل في تحركات لاعبي خط الوسط. إنها مشكلة أتمنى أن نتمكن من التغلب عليها في التدريبات هذا الشهر".

انتصار يوفنتوس على كالياري أوصل السيدة العجوز لصدارة الدوري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، قبل أن يتغلب إنتر على نابولي ويستعد الصدارة بفارق الأهداف.

طالع أيضا:

طارق حامد.. عقيدة القتال من أجل الجماهير حتى اللحظة الأخيرة

حلم طوكيو - انطلاق تصفيات رجال الطائرة.. تعرف على تاريخ إفريقيا أولمبيا ومواجهات مصر الصعبة

مصدر في الكاف يجيب عن: هل يحضر صلاح حفل الأفضل في إفريقيا؟

قلب الأسد "ملك إفريقيا".. يطير للغردقة لحضور حفل الأفضل

مانويل جوزيه يتحدث عن فايلر

يوفنتوس ماوريسيو ساري

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير إيطالي: أستون فيلا يستهدف بيونتك 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو - طائرة.. منتخب السيدات يهزم نيجيريا قبل مواجهة الكاميرون المصيرية 10 دقيقة | رياضات أخرى
ميلنكوفيتش سافيتش الأفضل في الدوري الإيطالي بشهر ديسمبر 2019 15 دقيقة | أوروبا
فابريجاس: تحدثت مع مويس للانتقال إلى يونايتد.. وهذا أصعب مدرب عملت معه 16 دقيقة | أوروبا
سيتي: محرز فضل عدم حضور حفل الأفضل في إفريقيا من أجل مواجهة يونايتد 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الغندور: الأندية تتحدث عن التحكيم حتى لا تظهر مشاكل اللاعبين على السطح 57 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر 3 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 4 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

قد ينال إعجابك