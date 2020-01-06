أول هاتريك لكريستيانو.. يوفنتوس يضرب كالياري برباعية وينفرد بالصدارة

انفرد يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على كالياري برباعية. رباعية سجل كريستيانو رونالدو ثلاثة منهم. هاتريك هو الأول بقميص يوفنتوس في الدوري، والأول في عام 2020.

فاز يوفنتوس على كالياري بأربعة أهداف مقابل لا شيء، على استاد يوفنتوس، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

سجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف، فيما سجل جونزالو إيجواين الهدف الرابع.

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التشكيل

اختار ماوريسيو ساري البدء برونالدو بجانب باولو ديبالا في الهجوم، فيما تواجد إيجواين على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

خوان كوادرادو أرسل عرضية في الدقيقة التاسعة. وصلت إلى أليكس ساندرو على الجهة اليسرى، لكنه سددها بعيدة عن المرمى.

وسدد أرون رامسي بقوة في الدقيقة الـ14، لكن كرته مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد رامسي أيضا في الدقيقة الـ24، لكن في يد الحارس.

كريستيانو رونالدو سجل هدفا في الدقيقة الـ30، لكنه كان في وضعية التسلل ليلغى الهدف.

الشوط الثاني

شوط المباراة الثاني كان مختلفا تماما. يوفنتوس ضغط بقوة لتحقيق الفوز، فكانت النتيجة رباعية ساحقة.

هاتريك رونالدو

كريستيانو رونالدو سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ49. تمريرة خاطئة من راجنار كلافان، قطعها رونالدو وراوغ الحارس، ثم سدد في المرمى مسجلا الأول.

ديبالا سدد كرة ثابتة في الدقيقة الـ63 كاد يسجل منها الثاني، لكن الحارس تألق وأبعدها عن المرمى.

ثاني الأهداف سجله رونالدو. ديبالا تحصل على ركلة جزاء، ونفذها كريستيانو في المرمى ببراعة.

ساري دفع بـ إيجواين في الدقيقة الـ70 بدلا من ديبالا. ثم دفع بدوجلاس كوستا بدلا من آرون رامسي في الدقيقة الـ80.

وبين التبديلين أهدر رامسي هدفا بعد انطلاقة من رونالدو في الدقيقة الـ75 وتمريرة للاعب الويلزي، والذي سدد في منتصف المرمى.

هدفان متتاليان

البديل إيجواين سجل الثالث بنفسه في الدقيقة الـ81. بلايس ماتويدي انطلق ثم مرر إلى إيجواين، والأرجنتيني سدد في المرمى مسجلا الثالث.

وأكمل رونالدو الأهداف في الدقيقة الـ82 بهدف رابع. دوجلاس كوستا انطلق بشكل رائع ودخل منطقة الجزاء، ثم مرر إلى رونالدو، والذي سدد يسارية في المرمى مسجلا الرابع.

دوجلاس كوستا انطلق مجددا في الدقيقة الـ87 لكنه سقط داخل منطقة الجزاء قبل أم يمرر ولم يحتسب الحكم شيئا.

وكاد كالياري يسجل هدفا في الدقيقة الـ92، لكن تصويبة لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

فوز يوفنتوس رفع رصيده للنقطة الـ45 في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد كالياري عند النقطة الـ29 في المركز السادس.

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