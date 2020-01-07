أوباميانج ينفي تقارير رحيله من أرسنال

نفى بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال التقارير التي أوضحت أنه في طريقه للرحيل من قلعة المدفعجية.

وقال أوباميانج في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "أود الرد على بعض الشائعات التي تدور حولي في وسائل الإعلام".

وأضاف الجابوني "الناس يحبون خلق الأخبار عن رحيلي، لكن يجب عليهم التركيز على ما يحدث في أرض الملعب".

وشدد "أنا قائد أرسنال، وأحب هذا النادي. أنا ملتزم مع المدفعجية وأناضل بشدة لإعادة النادي لمكانته".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت رحيل الجابوني صاحب الـ15 هدفا هذا الموسم، والمنتقل لأرسنال من دورتموند قبل عامين.

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