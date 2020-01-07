رئيس إنتر يتحدث عن إمكانية ضم إريكسن

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 13:51

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - توتنام

ألمح مسؤولو إنتر إلى اقتراب الفريق من ضم كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنام.

صحيفة (ekstrabladet) الدنماركية كشفت في تقرير حصري الأسبوع الماضي لها إتمام إنتر الاتفاق مع توتنام بخصوص التعاقد مع الدنماركي إريكسن.

وقال جيوسيبي موراتا رئيس إنتر لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "في الكثير من الأحيان يتم عرض اللاعبين المهمين علينا، إريكسن لاعب ممتاز ينتهي عقده في يونيو ولكن لم نتواصل مع توتنام".

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وأضاف "ما زلت أعتقد أن هناك العديد من الفرق المهتمة بضمه، لكننا لم نبدأ أي نوع من المفاوضات".

وواصل "أقول ببساطة إنه لاعب مهم ومثير للاهتمام. نحن نبحث عن لاعب خط وسط وجناح. لدينا العديد من الاتصالات مع الشركات والوكلاء لمحاولة ضم لاعب يجيد ذلك".

وينتهي عقد إريكسن مع توتنام في نهاية الموسم الحالي، ورفض اللاعب في وقت سابق تجديد عقده مع الفريق، مما جعل إدارة السبيرز تفكر في بيعه الآن للاستفادة المادية منه.

إدارة إنتر استغلت ذلك لتصل إلى اتفاق مع توتنام ينص على "دفع 20 مليون جنيه إسترليني" مقابل الحصول على خدمات إريكسن، وفقا للتقرير الدنماركي.

المفاوضات وصلت لمراحلها الأخيرة ومن المنتظر إتمامها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقا للصحيفة الدنماركية.

ويرغب أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر، في تعزيز خط وسطه ووضع إريكسن وكذلك أرتورو فيدال كأهداف رئيسية له.

إريكسن صاحب الـ27 عاما انضم إلى توتنام قادما من أياكس في صيف 2013.

وشارك كريستيان في 23 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

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