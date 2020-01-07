لاعب توتنام لـ في الجول: سأختار ماني كأفضل لاعب في إفريقيا.. ومن يحب أن يزامل بين المرشحين الـ3

من يكون أفضل لاعب في إفريقيا لهذا العام؟ يجيب فيكتور وانياما لاعب توتنام هوتسبر ومنتخب كينيا لـFilGoal.com عن هذا السؤال، خاصة وأنه واجه الثلاثي المرشح للجائزة، محمد صلاح وساديو ماني نجما ليفربول، ورياض محرز جناح مانشستر سيتي.

في البداية، سألنا وانياما عن اختياره للأفضل بين الثلاثي، ليجيب: "جميعهم كانوا رائعين، لكنني سأختار ماني، لأنه كان رائعا هذا العام وقام بكل شيء في الملعب، سواء صناعة أهداف أو تسجيلها، وكان يلعب بشكل جيد".

وتحدث وانياما عن أصعب من واجه بين الثلاثي قائلا: "جميعهم خصوم أقوياء للعب ضدهم، لديهم أساليب مختلفة ومن الصعب للغاية مواجهتهم".

وعن الاختلافات بينهم قال قائد منتخب كينيا: "جميعهم يمتلك أسلوبا خاصا به، لكن توجد العديد من الأمور المتشابهة بين الثلاثي، سأحب أن ألعب معهم جميعا في فريق واحد لكي أكون صادقا".

وأتم وانياما حديثه مع FilGoal.com باختياره أفضل لاعب إفريقيا في حقبة البريميرليج قائلا: "بالنسبة لي أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز هو جي جي أوكوتشا".

حفل اختيار الأفضل لعام 2019 في قارة إفريقيا يقام يوم الثلاثاء في السابعة مساء في الغردقة.

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