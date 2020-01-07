مهاجم ليفربول يخضع للكشف الطبي مع سوانزي

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 12:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام - أوريجي

من المقرر أن ينضم ريان برويستر موهبة ليفربول إلى سوانزي سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال الساعات المقبلة، حسب تقارير بريطانية.

برويستر الذي يعد أحد المواهب الواعدة في الكرة الإنجليزية يجد الأمر صعبا في المشاركة مع الفريق في ظل تألق الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وربرتو فيرمينو.

وذكر تقرير موقع ويلز أونلاين أن برويستر يخضع للكشف الطبي بسوانزي سيتي الذي يلعب في دوري القسم الثاني يوم الثلاثاء.

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وينتقل برويستر إلى سوانزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في حالة عبوره الكشف الطبي بنجاح.

الأسبوع الماضي اشترط ليفربول على سوانزي أن يضم المهاجم الشاب عقب لقاء إيفرتون في كأس إنجلترا يوم الأحد.

سوانزي الذي يتواجد في المركز التاسع بالمسابقة يقوم بتدريبه ستيف كوبر مدرب برويستر السابق في أكاديمية ليفربول ومنتخب إنجلترا دون 17 عاما.

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