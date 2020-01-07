ليفربول يعلن تعاقده مع نايكي بداية من الموسم المقبل

أعلن نادي ليفربول في بيان رسمي يوم الثلاثاء توقيعه لعقد شراكة مع شركة "نايكي" الأمريكية لإنتاج الملابس الرياضية بداية من يونيو 2020.

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه: "الشراكة تتضمن كذلك انتقالنا إلى مركز التدريبات الجديد في كيركبي للموسم المقبل، مشروع يتضمن استثمارا لتعزيز المنشآت الرياضية للمجتمع المحلي".

وتحدث بيلي هوجان المدير الإداري لنادي ليفربول ومدير القسم التجاري قائلا: "زينا الأيقوني هو عامل مهم في تاريخنا وهويتنا، نرحب بشركة نايكي في عائلتنا كراعي لقميص النادي، ونتوقع منهم أن يكون شريكا رائعا، سواء هنا أو على مستوى العالم، سنستمر في توسيع قاعدة جماهيرنا".

وواصل "كعلامة تجارية، نايكي تعكس طموحنا في التطور، ونتطلع للعمل معهم لكي نوفر للجماهير منتجات جديدة ومشوقة للغاية".

وكانت شركة "نيو بالانس" NB الأمريكية ترعى قمصان ليفربول منذ عام 2015، وستسمر في رعاية القمصان حتى نهاية الموسم الجاري.

ووجه ليفربول الشكر في بيانه عبر هوجان قائلا: "نرغب في أن نشكرهم على دعمهم طيلة الأعوام القليلة الماضية ونتمنى لهم الأفضل في المستقبل".

وقال بيرت هويت نائب رئيس شركة نايكي والمدير العام لأفرع الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا: "ليفربول فريق يمتلك إرث نفتخر به وهوية قوية، الشراكة مع النادي توضح ريادتنا في عالم كرة القدم العالمية، ويمتلك النادي مستقبلا رائعا للغاية بمساعدة قاعدته الجماهيرية الشغوفة وتاريخه الناجح القوي".

وأتم "نتطلع لتلك الشراكة لكي نساعد اللاعبين والجماهير، بواسطة إبداعات نايكي وتصميماتها".

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