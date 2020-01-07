الأهلي يطير إلى زيمبابوي فجر الأربعاء.. انتظام إكرامي وتدريبات تأهيلية للشحات

تتوجه بعثة الأهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة إلى مطار القاهرة في منتصف الليل استعدادا للسفر إلى زيمبابوي فجر الأربعاء لمواجهة بلاتينوم.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وتصل بعثة الأهلي إلى هراري عاصمة زيمبابوي بعد التوقف ترانزيت في مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويلعب الأهلي أمام بلاتينوم عصر السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستقبل بعثة الأهلي في مطار هراري كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري اللذان سبقا البعثة إلى هناك أمس الإثنين.

وينتظم شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بدءا من غد الأربعاء.

وكشف خالد محمود طبيب الفريق أن إكرامي بدأ في التعافي من آلام عضلة السمانة، ويكون جاهزا للدخول في قائمة الفريق المقبلة وفقا لرؤية ريني فايلر المدير الفني.

وغاب إكرامي عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات في الفترة الماضية بسبب شكواه من آلام في عضلة السمانة.

ويخوض حسين الشحات تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة اليوم الثلاثاء ضمن برنامج تجهيزه للحاق بمباراة بلاتينوم بطل زيمبابوي.

وغاب الشحات عن مباراتي الأهلي الأخيريتين أمام مصر المقاصة ونادي مصر بسبب إصابته بإجهاد شديد في العضلة الضامة.

وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب سيكون جاهزا لمباراة الفريق المقبلة أمام بلاتينوم بعد تعافيه تماما من الإصابة.

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