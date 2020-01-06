الغندور: تقدمنا بشكوى جديدة للجنة الانضباط ضد رئيس الزمالك

الإثنين، 06 يناير 2020 - 23:57

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقدمه بمذكرة شكوى للجنة الانضباط ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال الغندور لقناة صدى البلد: "تقدمنا اليوم بشكوى ضد رئيس الزمالك للجنة الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم".

وأضاف "الشكوى ضد رئيس الزمالك بسبب تجاوزه ضد الحكام ورئيس لجنة الحكام واتهاماته المتكررة لنا".

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وأكمل "اللجنة تحقق في الشكوى خلال الوقت الحالي قبل أن تصدر قراراتها ضد رئيس الزمالك".

وتابع "قرارات لجنة الانضباط تطبق على الجميع وعلى أي شخص له علاقة بكرة القدم في مصر".

وأتم تصريحاته "لن يفرض علينا أي شخص أو جهة أن نختار حكما بعنيه لمباراة محددة، وكل الحكام ستتولى إدارة المباريات لجميع الفرق".

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