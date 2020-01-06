كأس إنجلترا - قرعة متوازنة للكبار

الإثنين، 06 يناير 2020 - 22:36

كتب : FilGoal

كأس إنجلترا

أسفرت قرعة دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مباريات متوازنة لكبار فرق البريميرليج.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد الفائز من ترانمير مع واتفورد، بينما يلتقي تشيلسي مع هال سيتي.

كما يلعب الفائز من أرسنال وليدز يونايتد ضد بورنموث، ويلتقي ليفربول مع الفائز من بريستول وشروسيري تاون.

أخبار متعلقة

دي روسي يودع كرة القدم بخطاب عاطفي: ابنتي تشتاق إلي تقرير تركي: كريم حافظ ضمن 8 أسماء سترحل عن قاسم باشا إبراهيموفيتش: أريد التسجيل والاحتفال كأني إله.. سأقدم أقصى ما لدي لإعادة ميلان

أما مانشستر سيتي حامل لقب البطولة يلعب ضد فولام.

وجاءت باقي مباريات قرعة دور الـ32 لكأس إنجلترا كالآتي:

مانشستر يونايتد × (ترانمير روفرز – واتفورد)

هال سيتي × تشيلسي

ساوثامبتون × (ميدلسبره – توتنام)

كوينز بارك رينجرز × شيفيلد ويدنزداي

بورنموث × (أرسنال – ليدز)

نورثهامبتون × ديربي كاونتي

برينتفورد × ليستر سيتي

ميلوال × شيفيلد يونايتد

(ريدينج – بلاكبول) × (كارديف – كارلايل)

وست هام يونايتد × وست بروميتش ألبيون

بيرنلي × نورويتش سيتي

(بريستول روفيرز – كوفينتري سيتي) × بريمنجهام سيتي

مانشستر سيتي × فولام

(روشديل – نيوكاسل يونايتد) × أوكسفورد

بورتسموث × بارنيسلي

(بريستول سيتي – شروسيري تاون) × ليفربول

طالع أيضا

عقوبات صارمة من لجنة الانضباط والأخلاق

من أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019؟ فينجر يُجيب

ماذا حدث في مران الزمالك قبل لقاء زيسكو

شاهد - رونالدو ينفجر أمام كالياري

مقاتل إيطاليا يعتزل كرة القدم

مانشستر يونايتد ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر سيتي تشيلسي أرسنال

نرشح لكم

أخر الأخبار

أرتيتا يُسقط بييلسا.. أرسنال ينتصر على ليدز في كأس إنجلترا 12 دقيقة | أوروبا
الغندور: تقدمنا بشكوى جديدة للجنة الانضباط ضد رئيس الزمالك 22 دقيقة | الدوري المصري
كونتي يتخطى عقبة جاتوزو.. إنتر يضرب نابولي بثلاثية ويستعيد الصدارة 26 دقيقة | أوروبا
طبيب المنتخب يحكي لـ في الجول كواليس إصابة صلاح قبل كأس العالم.. وحقيقة مشاركته مصابا ساعة | منتخب مصر
مصدر في الكاف لـ في الجول: تأكد غياب صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا ساعة | مصر
كأس إنجلترا - قرعة متوازنة للكبار ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر 4 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

قد ينال إعجابك