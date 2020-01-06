كأس إنجلترا - قرعة متوازنة للكبار

أسفرت قرعة دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مباريات متوازنة لكبار فرق البريميرليج.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد الفائز من ترانمير مع واتفورد، بينما يلتقي تشيلسي مع هال سيتي.

كما يلعب الفائز من أرسنال وليدز يونايتد ضد بورنموث، ويلتقي ليفربول مع الفائز من بريستول وشروسيري تاون.

أما مانشستر سيتي حامل لقب البطولة يلعب ضد فولام.

وجاءت باقي مباريات قرعة دور الـ32 لكأس إنجلترا كالآتي:

مانشستر يونايتد × (ترانمير روفرز – واتفورد)

هال سيتي × تشيلسي

ساوثامبتون × (ميدلسبره – توتنام)

كوينز بارك رينجرز × شيفيلد ويدنزداي

بورنموث × (أرسنال – ليدز)

نورثهامبتون × ديربي كاونتي

برينتفورد × ليستر سيتي

ميلوال × شيفيلد يونايتد

(ريدينج – بلاكبول) × (كارديف – كارلايل)

وست هام يونايتد × وست بروميتش ألبيون

بيرنلي × نورويتش سيتي

(بريستول روفيرز – كوفينتري سيتي) × بريمنجهام سيتي

مانشستر سيتي × فولام

(روشديل – نيوكاسل يونايتد) × أوكسفورد

بورتسموث × بارنيسلي

(بريستول سيتي – شروسيري تاون) × ليفربول

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