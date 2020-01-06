أحمد رؤوف لـ في الجول: فسخت تعاقدي مع بتروجت وأفاضل بين عروض مصرية وآخر سعودي

كشف أحمد رؤوف مهاجم الأهلي السابق عن فسخه تعاقده مع فريق بتروجت، ومفاضلته بين أكثر من عرض في الدوري الممتاز.

وقال أحمد رؤوف في تصريحات لـFilGoal.com: "فسخت تعاقدي بالتراضي بيني وبين مسئولي بتروجت، وأتمني لهم التوفيق".

وأضاف "أفاضل بين أكثر من عرض في الدوري الممتاز، وآخر في الدوري السعودي".

وأتم "خلال اليومين المقبلين، سأوقع على عقود انضمامي للنادي الجديد".

أحمد رؤوف لاعب دولي، وتوج مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 2010.

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