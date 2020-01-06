أحمد رؤوف لـ في الجول: فسخت تعاقدي مع بتروجت وأفاضل بين عروض مصرية وآخر سعودي

الإثنين، 06 يناير 2020 - 22:27

كتب : حامد وجدي

أحمد رؤوف

كشف أحمد رؤوف مهاجم الأهلي السابق عن فسخه تعاقده مع فريق بتروجت، ومفاضلته بين أكثر من عرض في الدوري الممتاز.

وقال أحمد رؤوف في تصريحات لـFilGoal.com: "فسخت تعاقدي بالتراضي بيني وبين مسئولي بتروجت، وأتمني لهم التوفيق".

وأضاف "أفاضل بين أكثر من عرض في الدوري الممتاز، وآخر في الدوري السعودي".

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وأتم "خلال اليومين المقبلين، سأوقع على عقود انضمامي للنادي الجديد".

أحمد رؤوف لاعب دولي، وتوج مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 2010.

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