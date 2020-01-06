الأفضل في إفريقيا - وصول جمال بلماضي

الإثنين، 06 يناير 2020 - 21:10

كتب : عاطف شادي

الجزائر - بلماضي

وصل جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر إلى سهل حشيش بالغردقة، لحضور حفل بيك الباتروس لجوائز الأفضل داخل قارة إفريقيا، وذلك وسط تأمين على أعلى مستوى.

ويتنافس الجزائري جمال بلماضي مع أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، وكذلك التونسي معين شعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي المتوج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام ٢٠١٩.

ويحضر الحفل أهم نجوم الكرة في العالم وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد ضخم من النجوم والأساطير.

أخبار متعلقة

الخظيب يعتذر عن عدم حضور حفل "كاف" حفل الأفضل في إفريقيا – وصول ماني إلى الغردقة كرة سلة - إيقاف مدرب الزمالك وتحويله للتحقيق

وحصلت شركة بيك الباتروس على حقوق استضافة الحفل، فيما تتولى شركة "استادات القابضة" عملية التنظيم والإنتاج التليفزيوني للحفل لجميع دول العالم، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

طالع أيضا

عقوبات صارمة من لجنة الانضباط والأخلاق

من أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019؟ فينجر يُجيب

ماذا حدث في مران الزمالك قبل لقاء زيسكو

شاهد - رونالدو ينفجر أمام كالياري

مقاتل إيطاليا يعتزل كرة القدم

الجزائر جمال بلماضي الاتحاد الإفريقي

نرشح لكم

أخر الأخبار

كأس إنجلترا - قرعة متوازنة للكبار 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد رؤوف لـ في الجول: فسخت تعاقدي مع بتروجت وأفاضل بين عروض مصرية وآخر سعودي 20 دقيقة | الدوري المصري
دي روسي يودع كرة القدم بخطاب عاطفي: ابنتي تشتاق إلي 57 دقيقة | أوروبا
استراحة في إيطاليا - نابولي (1) إنتر ميلان (2) نهاية الشوط الأول 59 دقيقة | أوروبا
الأفضل في إفريقيا - وصول جمال بلماضي ساعة | إفريقيا
الخظيب يعتذر عن عدم حضور حفل "كاف" 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر 4 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن

قد ينال إعجابك