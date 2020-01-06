إبراهيموفيتش: أريد التسجيل والاحتفال كأني إله.. سأقدم أقصى ما لدي لإعادة ميلان

تحدث السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عقب مشاركته الأولى بقميص ميلان الإيطالي، مشيرا إلى "شعرت بالكثير من العاطفة".

ميلان تعادل سلبيا على ملعبه ووسط جماهيره أمام سامبدوريا في الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

لقاء شهد جلوس إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 55. (طالع التفاصيل)

وقال إبراهيموفيتش: "شعرت بالكثير من الأدرينالين والعاطفة والمشاعر التي كنت أحملها معي لمدة 9 أو 10 سنوات".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا عقب المباراة "ارتباطي بجماهير ميلان يعد رائعا للغاية ويحفزني بشدة".

وتابع "أريد المشاركة والتسجيل والاحتفال كأني إله أمام مدرجات ميلان".

وأردف "يمكنكم رؤية إن الفريق يفتقد الثقة والشراسة في تسجيل الأهداف. لسنا إيجابيين بالشكل المطلوب أمام المرمى".

وأكمل حديثه قائلا: "علينا فهم بعضنا البعض وفهم ما يمكننا فعله سويا من أجل الحصول على نتائج أفضل".

واستمر "أنا هنا منذ 4 أيام وسأبذل قصارى جهدي من أجل إعادة ميلان من جديد. يفتقدون الإيمان وسأساعدهم لاستعادة ذلك".

وأتم "جماهير ميلان ليست سعيدة بكل تأكيد ولكن علينا مواصلة العمل من أجل تحسين النتائج".

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ولم يسجل ميلان أي هدف في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة من 6 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.

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