عودة زلاتان.. إبراهيموفيتش يظهر لأول مرة مع ميلان في تعادل سلبي مع سامبدوريا

الإثنين، 06 يناير 2020 - 18:31

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش بقميص ميلان

بعد 2795 يوما من الرحيل، عاد زلاتان إبراهيموفيتش للدوري الإيطالي رفقة ميلان مرة أخرى، وشارك في التعادل مع سامبدوريا.

تعادل ميلان مع سامبدوريا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

زلاتان إبراهيموفيتش بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، واكتفى بمشاهدة الشوط الأول، والذي انتهى سلبيا.

أخبار متعلقة

شاهد – زلاتان يصل إلى ميلان بعد 24 ساعة فقط.. إبراهيموفيتش يسجل ويصنع في انتصار ودي عريض لـ ميلان تقرير: ميلان يواصل مفاوضاته لضم مدافع برشلونة إبراهيموفيتش في قائمة ميلان لمواجهة سامبدوريا

وفي شوط المباراة الثاني، اختار ستيفانو بيولي مدرب ميلان الدفع بزلاتان في الدقيقة الـ55 بدلا من شيشتوف بيونتك أملا في تحقيق الفوز.

بيولي دفع أيضا بـ رافاييل لياو بدلا من جياكمو بونافينتورا في الدقيقة التالية.

لكن تبديلان ميلان لم تؤتي ثمارها. زلاتان أهدر رأسية في الدقيقة الـ61 بعد مخالفة نفذها هاكان تشالاهن أوجلو، لكن كرته وصلت ليد إيميل أوديرو حارس سامبدوريا.

في المقابل أجرى كلاوديو رانييري تبديله الأخير في الدقيقة الـ86 بدخول ألبين إكدل بدلا من فابيو كوالياريلا، بعدما كان قد أجرى تبديلان اضطراريان في الشوط الأول. فابيو ديبيولي بدلا من جاستون راميريز في الدقيقة الـ30، ثم إصابة ديبيولي ودخول جاكوب جانكتو بدلا منه في الدقيقة الـ42.

أما ميلان فأجرى آخر تبديلاته في الدقيقة الـ85 بدخول ماركوس باكيتا بدلا من ريدري كرونيتش، لكنه أيضا لم يسفر عن الجديد، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد ميلان للنقطة الـ22 في المركز الـ12، فيما ارتفع رصيد سامبدوريا عند النقطة الـ16 في المركز الـ16.

اقرأ أيضا

الإعلان عن اسم حكم الزمالك وزيسكو

الأهلي يعلن قيد كهربا إفريقيا

ميدو يشيد بصلاح واللاعبين العرب

"أثق بنسبة 1000% في فوز ماني بجائزة الأفضل"

صاحب هدفي طنطا ضد الزمالك لـ في الجول: لا نصدق ما حدث

في إيطاليا ميلان سامبدوريا زيلاتان إبراهيموفيتش

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-1-2020 والقنوات الناقلة.. قمة محلية ودربي مانشستر 23 دقيقة | أوروبا
رسميا – الفرنسي جوميز مديرا فنيا لـ الإسماعيلي 40 دقيقة | مصر
قلب الأسد "ملك إفريقيا".. طارق حامد يطير للغردقة لحضور حفل الأفضل 53 دقيقة | مصر
طبيب منتخب مصر يوضح لـ في الجول السبب الحقيقي لإصابة جنش في أمم إفريقيا 54 دقيقة | منتخب مصر
مانويل جوزيه: فايلر مدرب رائع ويقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
أرتيتا يُسقط بييلسا.. أرسنال ينتصر على ليدز في كأس إنجلترا ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر 3 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 4 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

قد ينال إعجابك