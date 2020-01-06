عودة زلاتان.. إبراهيموفيتش يظهر لأول مرة مع ميلان في تعادل سلبي مع سامبدوريا

بعد 2795 يوما من الرحيل، عاد زلاتان إبراهيموفيتش للدوري الإيطالي رفقة ميلان مرة أخرى، وشارك في التعادل مع سامبدوريا.

تعادل ميلان مع سامبدوريا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

زلاتان إبراهيموفيتش بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، واكتفى بمشاهدة الشوط الأول، والذي انتهى سلبيا.

وفي شوط المباراة الثاني، اختار ستيفانو بيولي مدرب ميلان الدفع بزلاتان في الدقيقة الـ55 بدلا من شيشتوف بيونتك أملا في تحقيق الفوز.

بيولي دفع أيضا بـ رافاييل لياو بدلا من جياكمو بونافينتورا في الدقيقة التالية.

لكن تبديلان ميلان لم تؤتي ثمارها. زلاتان أهدر رأسية في الدقيقة الـ61 بعد مخالفة نفذها هاكان تشالاهن أوجلو، لكن كرته وصلت ليد إيميل أوديرو حارس سامبدوريا.

في المقابل أجرى كلاوديو رانييري تبديله الأخير في الدقيقة الـ86 بدخول ألبين إكدل بدلا من فابيو كوالياريلا، بعدما كان قد أجرى تبديلان اضطراريان في الشوط الأول. فابيو ديبيولي بدلا من جاستون راميريز في الدقيقة الـ30، ثم إصابة ديبيولي ودخول جاكوب جانكتو بدلا منه في الدقيقة الـ42.

أما ميلان فأجرى آخر تبديلاته في الدقيقة الـ85 بدخول ماركوس باكيتا بدلا من ريدري كرونيتش، لكنه أيضا لم يسفر عن الجديد، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد ميلان للنقطة الـ22 في المركز الـ12، فيما ارتفع رصيد سامبدوريا عند النقطة الـ16 في المركز الـ16.

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