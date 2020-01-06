مدرب الزمالك يشيد بأداء أحمد عيد.. ويعد الناشئين بفرصة مع الفريق الأول

الإثنين، 06 يناير 2020 - 19:41

كتب : FilGoal

أحمد عيد - الزمالك - طنطا

أشاد أمير عبد العزيز المدرب المساعد في الجهاز الفني للزمالك بمستوى الظهير الأيمن الشاب أحمد عيد، بعد مشاركته في مباراتي أسوان وطنطا في الدوري المصري.

أحمد عيد

النادي : الزمالك

الزمالك

وشارك أحمد عيد مع الزمالك في الفوز على أسوان وطنطا في الدوري، بسبب غياب حازم إمام للإصابة.

وحرص أمير عبد العزيز على عقد جلسة مع مجموعة اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول وهم أحمد عيد وحسام عد المجيد وأسامة فيصل وعلاء حسن وحسين فيصل، لتشجيعم ومطالبتهم ببذل أقصى ما لديهم من جهد في الفترة المقبلة.

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كما أكد أنهم سيحصلون على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول في المباريات الرسمية ولكن بشرط عدم الاستعجال.

ويواصل الزمالك استعداده لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي مساء الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر بـ7 نقاط.

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