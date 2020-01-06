رونالدو: فوز يوفنتوس أهم من الـ"هاتريك".. وأتمنى خسارة إنتر

الإثنين، 06 يناير 2020 - 19:41

كتب : FilGoal

رونالدو - يوفنتوس

تحدث الأسطورة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عقب قيادته السيدو العجوز لاكتساح كالياري، مشيرا إلى "الأهم هو الانتصار".

يوفنتوس اكتسح كالياري برباعية مقابل لا شيء في الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

رونالدو سجل ثلاثية "هاتريك" وصنع مرة ليتكفل وحيدا في إسقاط كالياري. (طالع التفاصيل)

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وقال رونالدو: "الأهم بالنسبة لي هو أننا نجحنا في الانتصار".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا عقب اللقاء "سعيد للغاية بتسجيلي ثلاثية ولكن الأهم دائما هو الانتصار".

وتابع "لعبنا بشكل جيد جدا وصنعنا العديد من الفرص الممكنة للتسجيل. انتصرنا وهذا يضع إنتر تحت الضغط".

وأكمل حديثه قائلا: "نحن نتطور مع كل مباراة، ليس فقط من الناحية الدفاعية ولكن في الهجوم والوسط أيضا. نمتلك مجموعة متكاملة تماما وعلينا العمل سويا دائما".

وعن القمة المرتقبة بين نابولي وإنتر، قال رونالدو: "لا أعرف إذا كنت سأشاهد المباراة أم لا، ولكنني بكل تأكيد أتمنى خسارة إنتر".

وأتم "خسارة إنتر ستساعدنا. نحن أتممنا ما علينا فعله بنجاح، والآن علينا الانتظار لرؤية ما سيحدث".

انتصار يوفنتوس على كالياري أوصل السيدة العجوز لصدارة الدوري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة.

لكن الصدارة مؤقتة في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة القمة بين نابولي وإنتر.

إنتر يحل ضيفا على نابولي في العاشرة إلا ربع مساءً يوم الإثنين في قمة الجولة الـ 18.

وفي حالة انتصار إنتر على نابولي، فأن كتيبة أنطونيو كونتي ستصل للنقطة 45 و ستستعيد الصدارة من جديد من يوفنتوس بفارق الأهداف.

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