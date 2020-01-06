بيولي: لاعبو ميلان لم يعتادوا على وجود لاعب مثل إبراهيموفيتش معهم

تحدث ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي عن الظهور الأول لـ زلاتان إبراهيموفيتش مع الفريق، مشيرا إلى "لاعبو ميلان لم يمرروا بالشكل الصحيح له".

ميلان تعادل سلبيا على ملعبه ووسط جماهيره أمام سامبدوريا في الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

لقاء شهد جلوس إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 55. (طالع التفاصيل)

وقال بيولي: "بالنسبة لي، تأثير إبراهيموفيتش كان إيجابيا معنا".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا عقب المباراة "أحضر لنا شخصيته الكبيرة ودعمه للفريق ولكنني أعتقد أن الفريق لم يعتد على وجود لاعب مثل إبراهيموفيتش داخل منطقة جزاء الخصوم".

وأوضح "لم يرسلوا عرضيات كافية له ولم يمرروا بالشكل السليم داخل منطقة الجزاء وخصوصا مع نهاية المباراة".

وتابع "علينا التعرف على إمكانيات بعضنا البعض. الأمر ليس فقط في جودة التمرير بل في اختيار اللاعب الذي سيحصل على التمريرة. اللاعب الذي نسعى لإيصال الكرة له".

وأكمل حديثه قائلا: "الهزيمة الكارثية أمام أتالانتا 5-0 لا تزال تترك أثر كبير علينا. تلك الخسارة هزت ثقة الجميع".

ويرى مدرب ميلان: "سيطرنا بشكل كبير على مجريات لقاء سامبدوريا وأعتقد أننا مررنا أكثر من 70 تمريرة داخل منطقة جزائهم ولكننا افتقدنا الجودة في تلك التمريرات".

وأتم "نحن جميعا نتوقع المزيد من لاعبي ميلان. كنا نحتاج للانتصار أمام سامبدوريا وللأسف لم ننجح في ذلك".

ولم يسجل ميلان أي هدف في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة من 6 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.

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