الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول كيف يفكر في فترة انتقالات يناير.. واحتياجات الفريق

يملك الاتحاد السكندري الحق في أربعة مقاعد استبدال خلال شهر يناير، وينوي الفريق الساحلي استغلالهم في تحسين الفريق جيدا.

قال محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد السكندري في تصريحات لـFilGoal.com: "فسخنا التعاقد مع إيمانويل بناهيني، وأحمد شلبي اللاعب الليبي، والآن لدينا أربعة مقاعد".

وأضاف "الاتجاه لضم لاعب أجنبي، بجانب لاعب من شمال إفريقيا، بما أننا حاليا لا نملك سوى ثلاثة أجانب، هم ويلسون أكاكبو، وإيمانويل أوكوي، ورزاق سيسيه".

مدرب الاتحاد أتبع "الأهلي يرفض خروج عمار حمدي من الفريق، لذلك فالصفقة صعبة الحدوث في تلك اللحظة".

وأتم "نملك حراس مرمى جيدين، لذلك لا نفكر في تدعيم هذا المركز في الفريق".

الاتحاد السكندري يحتل حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 11 مباراة.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

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