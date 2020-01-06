توتي: لو كان لدي موهبة شابة مثلي لما جعلته ينضم لـ روما.. سيباع فورا

الإثنين، 06 يناير 2020 - 17:25

كتب : FilGoal

فرانشسكو توتي - ملك روما غير المتوج والمتوج بكأس العالم لم تسنح له الفرصة للتتويج بدوري الأبطال.

أطلق فرانشيسكو توتي أسطورة روما ووكيل اللاعبين الحالي عدة أسهم نارية ضد فريقه الوحيد والسابق، قائلا إنه لم يكن لينصح أي لاعب أو وكيل بالتعامل معهم، لأن النادي سيبيع ذلك اللاعب سريعا.

وصرح توتي عبر شبكة DZN عند سؤاله هل لو كنت وكيلا لتوتي شاب جديد ستجعله يلعب لروما قائلا: "لم أكن لأرسل توتي جديد للعب لروما، لأن النادي كان سيبيعه سريعا".

وأضاف "الجميع يعلم أنهم جعلوني أتوقف عن اللعب".

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وواصل "أرادوا مني التوقف، كان لدي عقدا لمدة 6 أعوام كإداري".

وأكمل "لم يكن هناك أي تفاهم مع فرانك بالاديني ولن يصبح موجودا في أي يوم، من الطبيعي أن يكون هناك الكثير من سوء التفاهم، والمشاكل في النادي".

وأتم "لذا اضطررت للرحيل، ابتعدت لأنه لا يمكنك أن تتحمل إلقاء اللوم عليك والتسبب في الفوضى وهذا لم يحدث".

صاحب الـ43 عاما أعلن اعتزاله في 2017 بعد 25 سنة قضاها بين جدران ملعب أوليمبكو شارك فيها بقميص روما في 785 مباراة سجل فيهم 307 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للفريق وثاني هدافي الدوري الإيطالي عبر تاريخه.

وعمل توتي كمدير لروما حتى الصيف الماضي حينما رحل عن منصبه، خاصة وأنه صرح في وقت سابق أكثر من مرة أنه "طُعن في ظهره، وخاصة من المالك جيمس بالوتا". وذلك بسبب عدم المعرفة الكافية من الأخيرة بإدارة روما وما يحدث في النادي.

وأوضح توتي أكثر من مرة أنه كان كبش الفداء في روما خلال موسمه الأخير في النادي.

وباع روما عددا من نجومه في الأعوام الأخيرة مثل كونستانتينوس مانولاس ولوكا بيللجريني وأليسون ورادجا ناينجولان وكيفن ستروتمان ومحمد صلاح وغيرهم، دون أن يعوضهم بالشكل الأمثل.

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