رسميا - ريال مدريد يخوض السوبر الإسباني بدون بنزيمة وبيل

الإثنين، 06 يناير 2020 - 17:06

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

لن يسافر الثنائي كريم بنزيمة وجاريث بيل نجم ريال مدريد مع فريقه إلى السعودية لخوض غمار منافسات بطولة كأس السوبر الإسبانية. وذلك وفقا لبيان رسمي نشره النادي الإسباني.

وقال نص البيان يوم الإثنين: "بعد عدد من الفحوصات التي خضع لها كريم بنزيمة مهاجم الفريق بواسطة الطاقم الطبي تم تشخيصه بإصابة في عضلة الفخذ اليسرى وننتظر تطور حالته".

على الجانب الآخر قال البيان عن إصابة بيل: "بعد الفحوصات التي خضع لها اللاعب بواسطة الطاقم الطبي وجد أنه تلقى عدوى في الجهاز التنفسي وننتظر تطور الموقف".

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ويستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية، والفائز يواجه المنتصر من مباراة أتليتكو مدريد وبرشلونة.

وتقام أولى مباريات السوبر الإسباني على ملعب الملك عبد الله في جدة يوم الأربعاء المقبل، فيما يواجه برشلونة نظيره أتليتكو على نفس الملعب يوم الخميس.

وفاز برشلونة بلقب كأس السوبر الإسبانية على حساب إشبيلية في مباراة واحدة عكس الماضي حينما كانت تقام المباريات ذهابا وإيابا، وحصد النادي الكتالوني الفوز بنتيجة 2-1.

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