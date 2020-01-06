أوباما: 2020 سيكون عام الخير للزمالك

أبدى يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك تفاءله بمسيرة الفريق هذا العام، مشيدا بأداء زملائه في المباراة التي انتهت بالفوز على طنطا 3-2 مساء الأحد في الجولة 12 من بطولة الدوري.

وصرح أوباما عبر قناة أون سبورت "هذا مكسب مهم في توقيت مهم بالموسم، وسوف يفيدنا ويمنحنا دفعة لما هو قادم".

وأضاف "أشكر جماهير الزمالك، وأبارك لهم على ذكرى تأسيس النادي، وإن شاء الله سيكون 2020 عام الخير لهذا الكيان الكبير والعظيم، وأتمنى التوفيق في الفترة القادمة".

وأشار "كانت هناك تغييرات في التشكيل، إلا أن كل لاعبي الزمالك قادرون على الأداء تحت أي ظروف".

وختم أوباما تصريحاته "لا فارق بين لاعب كبير وصغير، بل نحافظ على صورة الزمالك بالفوز في كل مباراة، كل اللاعبين كانوا رجالا".

ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى 21 نقطة في المركز الثالث.

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