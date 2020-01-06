مصدر بـ الصفاقسي لـ في الجول: محاولة أخيرة لضم جيرالدو.. مطالبه المالية تعرقل الصفقة

كشف مصدر داخل الصفاقسي التونسي أن المطالب المالية للأنجولي جيرالدو جناح الأهلي تعرقل انضمامه للبيضة والكحلة على سبيل الإعارة، ولكن النادي التونسي سيحاول لمرة أخيرة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "جيرالدو يحصل على 450 ألف دولار في الموسم من الأهلي، ويطمح في الحصول على نصف هذا المبلغ في الإعارة من نادينا".

وشدد "225 ألف دولار مبلغ كبير للغاية بالنسبة لنا".

وأردف "جيرالدو يرفض تخفيض المبلغ المطلوب، لذا سنحاول محاولة أخيرة معه".

وشدد "بعد تلك المحاولة سنحدد إذا كان سينضم لنا، أو سنصرف النظر عن الصفقة".

جيرالدو انضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قادما من بريميرو دي أوجوستو.

صاحب الـ28 عاما توج مع الأهلي بلقب الدوري المصري، وكأس السوبر المصري، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع 6 آخرين.

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