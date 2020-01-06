مصدر بـ الصفاقسي لـ في الجول: محاولة أخيرة لضم جيرالدو.. مطالبه المالية تعرقل الصفقة

الإثنين، 06 يناير 2020 - 15:17

كتب : حامد وجدي

جيرالدو - الأهلي - سموحة

كشف مصدر داخل الصفاقسي التونسي أن المطالب المالية للأنجولي جيرالدو جناح الأهلي تعرقل انضمامه للبيضة والكحلة على سبيل الإعارة، ولكن النادي التونسي سيحاول لمرة أخيرة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "جيرالدو يحصل على 450 ألف دولار في الموسم من الأهلي، ويطمح في الحصول على نصف هذا المبلغ في الإعارة من نادينا".

وشدد "225 ألف دولار مبلغ كبير للغاية بالنسبة لنا".

أخبار متعلقة

الصفاقسي لـ في الجول: لا مفاوضات من الأهلي لضم شواط.. ونرغب في جيرالدو عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول.. موقف الأهلي من بقاء جيرالدو وعمار وصلاح محسن تشكيل الأهلي - جيرالدو أساسي ضد نادي مصر.. وظهور كهربا الأول على مقاعد البدلاء

وأردف "جيرالدو يرفض تخفيض المبلغ المطلوب، لذا سنحاول محاولة أخيرة معه".

وشدد "بعد تلك المحاولة سنحدد إذا كان سينضم لنا، أو سنصرف النظر عن الصفقة".

جيرالدو انضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قادما من بريميرو دي أوجوستو.

صاحب الـ28 عاما توج مع الأهلي بلقب الدوري المصري، وكأس السوبر المصري، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع 6 آخرين.

اقرأ أيضا

الإعلان عن اسم حكم الزمالك وزيسكو

الأهلي يعلن قيد كهربا إفريقيا

ميدو يشيد بصلاح واللاعبين العرب

"أثق بنسبة 1000% في فوز ماني بجائزة الأفضل"

صاحب هدفي طنطا ضد الزمالك لـ في الجول: لا نصدق ما حدث

جيرالدو الأهلي الصفاقسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول كيف يفكر في فترة انتقالات يناير.. واحتياجات الفريق 10 دقيقة | الدوري المصري
الرحلة انتهت.. سكاي: دي روسي يعتزل كرة القدم 14 دقيقة | أوروبا
توتي: لو كان لدي موهبة شابة مثلي لما جعلته ينضم لـ روما.. سيباع فورا 25 دقيقة | أوروبا
لالانا: مستقبل ليفربول مشرق 34 دقيقة | أوروبا
رسميا - ريال مدريد يخوض السوبر الإسباني بدون بنزيمة وبيل 45 دقيقة | أوروبا
ميدو وفلافيو يسجلان في احتفالية استعراضية رائعة تحت سفح الأهرامات ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك