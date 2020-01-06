زوار في الجول يختارون راموس وسون ودي بروين في التشكيل المثالي لـ2019

بعض المفاجآت شهدها التشكيل الأمثل لعام 2019 باختيار زوار FilGoal.com، الذي غلب عليه اللون الأحمر للبطل أوروبا والعالم بوجود 4 نجوم من ليفربول.

FilGoal.com طلب من زواره اختيار التشكيل الأمثل للعام المنصرم، فكانت الإجابة كالتالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)

الدفاع: سيرخيو راموس (ريال مدريد) - فيرجيل فان دايك (ليفربول) - ماتياس دي ليخت (يوفنتوس) - ترينت أليكساندر-أرنولد (ليفربول)

وسط الملعب: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - فرينكي دي يونج (برشلونة) - سون هيونج مين (توتنام)

الهجوم: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) - ليونيل ميسي (برشلونة) - محمد صلاح (ليفربول)

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أليسون كان صاحب أعلى عدد من الأصوات من بين جميع اللاعبين في كل الخطوط، 74% من اختيارات زوار FilGoal.com لحارس المرمى صبت في صالح البرازيلي، وبعده مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة) بـ21% من الأصوات.

وفي الدفاع كان أليكساندر-أرنولد أكثر الحاصلين على أصوات (21%)، ثم فان دايك وراموس ودي ليخت وجاء أندرو روبرتسون (ليفربول) خامسا يليه جوردي ألبا (برشلونة) وكاليدو كوليبالي (نابولي) وجيرار بيكيه (برشلونة).

21% من الأصوات في وسط الملعب ذهبت لدي بروين يليه دي يونج ثم سون، وجاء فابينيو (ليفربول) خامسا خلفه نجولو كانتي (تشيلسي) وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) وبول بوجبا (مانشستر يونايتد).

وأول اختيار في الهجوم كان ميسي (24% من الأصوات) ثم صلاح ورونالدو، وخلفهم ساديو ماني (ليفربول) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ).

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