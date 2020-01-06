مدرب الزمالك: إراحة مصطفى فتحي مطلوبة لتفادي أي مشكلة بينه والجماهير

برر سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك قرار الجهاز الفني بعدم البدء باللاعب مصطفى فتحي في التشكيل الأساسي الذي خاض مباراة طنطا.

وفاز الزمالك على طنطا 3-2 يوم الأحد في الجولة 12 من الدوري، حيث شارك مصطفى فتحي بديلًا في الشوط الثاني.

وأشار الشيشيني عبر قناة تايم سبورتس "نثق في مصطفى فتحي، والجهاز الفني منحه عدة فرص في الفترة السابقة".

واستدرك "لكن في فترة ما لابد من إراحة اللاعب إذا لم يحالفه التوفيق، لتفادي أي مشكلة بينه والجماهير، فهو لاعب كبير ومن أفضل لاعبي مصر".

وأوضح مدرب الزمالك "الأهم متى يتم الدفع به، حتى لا يشارك ويؤدي بشكل غير جيد، ليرتبك من داخله نفسيا".

وكرر سامي الشيشيني في ختام تصريحاته "مصطفى فتحي سيتحمل مسؤولية الفريق في أوقات الشدة، لذا لابد من التدقيق في كيفية تجهيزه".

























































































































































































سجل عمر السعيد، ومحمد أوناجم، وأحمد سيد "زيزو" ثلاثية الزمالك، فيما سجل وليد عادل هدفي طنطا.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ21 في المركز الثالث بترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة العاشرة في المركز الـ 15.

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