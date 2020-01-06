مدرب الزمالك: ضغط جدول الدوري عذاب للأندية.. ونؤيد كارتيرون في أي قرار

قال سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك، إن ضغط جدول مباريات الدوري يمثل عبئا كبيرا على الأندية.

وصرح الشيشيني عبر قناة تايم سبورتس "ضغط الجدول عذاب للأندية، لقد تعرض سعد سمير مدافع الأهلي لقطع في وتر أكيليس إضافة إلى إصابات عديدة بالصليبي وأخرى عضلية".

وأضاف "ضغط الجدول من أجل إنهاء المسابقة مبكرا، لذا من لم يقم بتوسيع قاعدة الاختيار بتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لن يكون قادرا على الاستمرار".

وأشار مدرب الزمالك "الموسم به ارتباطات عديدة في الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال والسوبر الإفريقي".

وتابع سامي الشيشيني "ما فعله المدير الفني باتريس كارتيرون أمام طنطا مخاطرة كبيرة، ونحن معه ونؤيده في أي قرار، لأنه كان يجب إراحة لاعبين ومنح الفرصة لعناصر أخرى".

وأتم تصريحاته "نثق في كل اللاعبين، أقل لاعب في الزمالك ثمنه 18 مليون جنيه، ما يعني أنه نجم كبير".

























































































































































































سجل عمر السعيد، ومحمد أوناجم، وأحمد سيد "زيزو" ثلاثية الزمالك، فيما سجل وليد عادل هدفا طنطا.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ21 في المركز الثالث بترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة العاشرة في المركز الـ 15.

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