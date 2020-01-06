مستشفى الأهلي - فحص طبي لـ مروان محسن.. واستمرار تأهيل الشحات

يجري مروان محسن مهاجم الأهلي أشعة يوم الإثنين للاطمئنان على منطقة وجه القدم لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مواجهة نادي مصر يوم الأحد في الدوري.

وتعرض مروان لكدمة في وجه القدم خلال المباراة، وستحدد الأشعة التي سيخضع لها يوم الإثنين حجم الإصابة ومدة إمكانية لحاقه بمباراة بلاتينيوم في دوري الأبطال من عدمه.

ومنح الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر راحة سلبية للاعبيه لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوي، لمواجهة بلاتينيوم في دوري الأبطال.

وكان الأهلي قد حقق فوزه الـ10 على التوالي في الدوري المصري ضد نادي مصر يوم الأحد في الجولة الـ12 بنتيجة 3-1.

وبدأ سعد سمير مدافع الأهلي المرحلة الأولى من تدريبات العلاج الطبيعي في ألمانيا بعد خضوعه لجراحة وتر أكيليس التي خضع لها. وسيستمر اللاعب في أداء برنامج خفيف للعلاج الطبيعي في ألمانيا لمدة 10 أيام قبل العودة للقاهرة.

وتعرض سعد لقطع في وتر أكيليس خلال مشاركته في مباراة بلاتينيوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال والتي فاز بها الأهلي بنتيجة 2-0.

ويواصل حسين الشحات جناح الأهلي تدريباته العلاجية يوم الإثنين تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل وتوماس بنيكل مدرب الأحمال.

ويستمر اللاعب في برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من آلام العضلة الضامة التي تسببت في غيابه عن آخر مواجهتين للأهلي في الدوري.

وأدى محمود متولي مدافع الفريق الأول، برنامجا تدريبيا منفردا صباح الإثنين على ملعب التتش في الجزيرة تحت إشراف بنيكل مدرب الأحمال.

وحرص فايلر على وضع برنامج بدني منفرد للاعب اليوم وغدا على ملعب التتش. ويأتي ذلك في ظل الراحة السلبية للفريق ضمن إعادة تجهيزه على نحو مثالي بعد عودته مؤخرا من الإصابة الطويلة التي لحقت به.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال يوم السبت.

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